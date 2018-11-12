Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 8 yıl sonra ilk kez yeni sınır kapıları açıldı. Böylece iki taraf arasındaki sınır kapısı sayısı 9 oldu. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emete Gözügüzelli gelişmeleri Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Bu girişimin "ekonomik" anlamda olumlu olabileceğini söyleyen Gözügüzelli, yine de dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasıda yeni kapılar açıldı.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in kararı ile açılan Derinya ve Alpıç sınır kapıları ile iki taraf arasındaki kapı sayısı 9 oldu.



Peki Ada'da yeni sınır kapıları açılması Rum Kesimi ve Kıbrıs Türkleri açısından ne ifade ediyor?



Akdeniz Üniversitesi Öğretim üyesi Prof Dr. Emete Gözügüzelli, sözde bir olumluluk havası estirilse de Kıbrıs Türklerinin dikkatli olması gereken bir süreç olduğunu belirtti.



Gözügüzelli, durumun Kıbrıs Türkleri için "ekonomik anlamda bir rahatlama" sağlaması açısından önemli olduğunu da ekledi.



Gözügüzelli, sınır kapılarının açılmasının Rumlar açısından uzun vadeli bir stratejinin girişimi oldunun da altını çizdi, iktidarı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.







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