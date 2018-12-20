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Sınır köylerinden TSK'ya destek

Sınır hattında nöbette olan Ulusal Kanal ekibi bölgenin nabzını tutmaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın Zenginova köyünde yaşayanlar operasyonun biran önce başlamasını istiyor. Ekonomik sıkıntı çeken bölge halkının bir talebi de Şam ile işbirliği...

Sınır köylerinden TSK'ya destek

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Zenginova köyünde yüz hane yaşıyor. Pamuk üreterek geçimlerini sağlayan bölge halkı Suriye ile gümrük kapıları kapanması ile büyük zorluklar yaşamaya başladı. 

Ekonomik zorunluluklar dışında güvenlik için de sınır ötesinin PKK/PYD'den temizlenmesini istiyorlar.

Zenginova Köyü Muhtarı Semo Erden, terör örgütünün çocukları zorla silah altına aldığını söyledi. 

Sınır ötesinde yaşayan akrabaları ile görüşen Zenginova köyünden Ahmet Akdemir, PKK'nın sivilleri kalkan olarak kullanma hazırlığında olduğunu anlattı. 

Köyün çiftçilerinden İsmail Tölek ve İbrahim Akkurt'a göre sınır hattında tam huzur için Türkiye'nin Suriye ile işbirliği yapması gerekiyor. 

HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #sınır köyleri #tsk #destek #şanlıurfa
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