Sinir krizi geçiren kişi polise saldırdı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren kişi, ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipteki bir polis memurunun sırtından bıçaklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sinir krizi geçiren kişi polise saldırdı
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Yaralı polis kaldırılırken, saldırgan vurularak yakalandı .Konya'daki olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bayramoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

Psikolojik Şikayetlerin olduğu belirtilen oğullarının sinir krizi geçirdiğini belirten aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Rahatsızlanan kişi, bıçakla ekiplere saldırıp, bir polis memurunun arkasından diğer polisler yaralandı. Vurularak polis memuru ve yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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