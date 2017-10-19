FETÖ'nün Endonezya'daki üst düzey isimlerinden Hakan İslamoğlu'nun MİT tarafından yapılan operasyonla geçen hafta Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı. İslamoğlu'nun Ankara emniyetindeki sorgusunun da devam ettiği belirtildi. Öte yandan FETÖ'nün sözde Muğla sıkı yönetim komutanı Namık Alper ile eski Aksaz Merkez Komutanı Albay Aytunç Kan müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Endonezya’dan sınır dışı edildi. Ülkeden dışarı çıktığı anda da MİT operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.



FETÖ ile mücadeleye devam eden Milli İstihbarat Teşikilatı'nın kritik bir operasyona daha imza attığı ortaya çıktı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre geçtiğimiz hafta Endonezya devleti, FETÖ'nün üst düzey sorumlularından Hakan İslamoğlu'nu sınır dışı etti.



Bu aşamada devreye MİT girdi. İslamoğlu, ülkeden çıktığı anda MİT ekipleri tarafından yakalandı. Sonra da Türkiye'ye getirildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam eden Hakan İslamoğu'nun FETÖ'cü Kaynak Holdingin Endonezya temsilcisi olduğu belirtildi.



Öte yandan FETÖ'cü eski askerlerin yargılandığı Muğla'daki darbe girişimi davasında karar duruşması yapıldı.



Duruşmada sözde "Muğla sıkı yönetim komutanı" olarak gösterilen eski Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper ile eski Aksaz Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Aytunç Kan hazır bulundu.



Mahkeme heyeti, son savunmaları alınan Alper ve Kan için ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmetti. 15 Temmuz sonrası kaçmamaları ve mahkemedeki iyi halleri nedeniyle iki ismin de cezasında indirime gidildi ve müebbet hapis cezasına çevrildi.



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