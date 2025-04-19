Sınır ötesi operasyon! Gürcistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sınır ötesine de kaçsanız Türk polisinden kaçamazsınız” başlığıyla dikkat çekti. Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Gürcistan’da düzenlenen operasyonla 3 zanlı yakalandı.

İKİ KIRMIZI BÜLTENLİ SUÇLU YAKALANDI

Ç.K., “dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. R.Ö.Y., ise"kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

E.Ç., "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan ulusal seviyede aranan bir diğer şüpheliydi.

Üç zanlı da Gürcistan’da yakalanarak Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

“ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİYLE DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Yerlikaya, açıklamasında Adalet Bakanlığı başta olmak üzere operasyonun tüm paydaşlarına teşekkür etti. Şu ifadeleri kullandı: "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahısları, Gürcistan'dan ülkemize geri getirdik. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, uluslararası işbirliğimizle suçluları yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."