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Sınıra gidiyordu! Büşra'yı kaybettik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı harekâtında görevli olarak sınıra giden 112 Acil Sağlık ekibinin içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu paramedik Büşra Boyacı (22) hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer sağlık görevlisi ise yaralandı.

Sınıra gidiyordu! Büşra'yı kaybettik

Kaza Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde meydana geldi.

Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde paramedik olarak görev yapan Büşra Boyacı ve bir arkadaşı, kendi araçlarıyla Reyhanlı'daki görev yerlerine gitmek üzere yola çıktı.

Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde yaşanan kaza sonucu araçta bulunan Büşra Boyacı hayatını kaybederken, diğer arkadaşı ise yaralanarak hastanede tedaviye alındı.

Büşra Boyacı için yarın sabah Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği, ardından Antakya'ya bağlı Oğlakören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #tsk #afrin #zeytin dalı harekatı
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