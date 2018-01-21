Terör örgütü PYD/PKK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde işgal edilen alanlara yönelik dün başlatılan harekatın ardından sınırdaki birlikler tank ve zırhlı personel taşıyıcılarla takviye edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırdaki birliklere askeri araç takviyesi yapıldı.







Hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan harekat kapsamında çeşitli birliklerden Kilis'e tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı devam ediyor.







Kilis-İslahiye-Hatay hudut hattı istikametine yönlendirilen ve çoğunluğu tanklardan oluşan askeri araçlar, sınırda belirlenen bölgelere konuşlandırıldı. Tankların namluları ise Suriye'ye çevrildi.







Bu arada askeri araçların geçtiği güzergahlarda yaşayan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.









Askerler ise korna çalıp, el sallayarak karşılık verdi.