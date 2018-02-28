Türk askerinin adım adım ilerlediği Afrin'de terörsitlerden arındırılan Sakarkaya Tepesi görüntülendi. Stratejik öneme tepeye onlarca dev çukur kazıldığı ve tünellerin yapıldığı ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları tünellerin askeri stratejiyle hazırlandığını belirtiyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalı tek tek terörsitlerden arındırılıyor. Sakarkaya Tepesi o noktalardan biri. Yaklaşık 800 rakımlı tepe, stratejik öneme sahip...Teröristlerin 5 metre derinliğinde çukur kazdığı ve bunların içine de kalın beton duvarlarla tüneller inşa ettiği ortaya çıktı.Harekat kapsamında bu tüneller yerle bir edildi. Tünelleri inşa etmek için kullanılan iş makinaları ise kullanılamaz hale getirildi.Güvenlik kaynakları, oluşturulan çukur ve tünellerin askeri stratejiyle hazırlandığınına dikkat çekti.Tünellerin bir bölümü Türkiye sınırına doğru uzanıyor. Teröristlerin buralardan ülkeye sızmayı amaçladıkları belirtiliyor.Öte yandan, ASELSAN tarafından üretilen gece görüntü alabilme kabiliyetine sahip "Serçe" isimli hava aracıyla Mehmetçik bölgeyi 24 saat izliyor.