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Sınırda 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

FETÖ şüphelisi eski askerler ile avukatın da arasında bulunduğu 5 kişi, Yunanistan sınırında gözaltına alındı.

Sınırda 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçecek bir grubun iki araçla Edirne'ye geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ankara ve Gaziantep plakalı iki otomobili Osmanlı köyünde durduran ekipler, emekli Kurmay Binbaşı E.K. (40), meslekten ihraç edilen eski Jandarma Yüzbaşılar İ.T. (36) ve M.K. (35), avukat A.O. (39) ve sürücü M.S.'yi (26) gözaltına aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sınırda yakalandılar #5 fetö şüphelisi
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