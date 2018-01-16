banner965
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Pentagon'dan Afrin açıklaması
Pentagon'dan Afrin açıklaması
ABD'den Barzani'ye destek telefonu
ABD'den Barzani'ye destek telefonu

Sınırda Afrin hazırlığı

Olası Afrin harekâtı öncesi sınırda hareketli günler yaşanıyor. Hatay'a zırhlı askeri araç sevkıyatı devam ederken, askerler elleri tetikte verilecek emirleri bekliyor. Hawk füzeleri Afrin'den gelecek olası saldırılara karşı hazır durumda

Hawk füzeleri Afrin'e çevrildi. 

Çok sayıda askeri zırhlı araç, Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu’na konuşlandırıldı. 

Sınır birliklerine "teyakkuzda olun" talimatı verildi.

Hatay'ın Reyhanlı sınırında bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu’nda hareketli günler yaşanıyor. 

Bölgede konuşlandırılan obüs ve füzelerin namluların ucu Afrin yönüne bakıyor.

Karakolun batı tarafında konuşlanan obüsler ve füze rampaları gelecek emirlere göre terör örgütü PYD mevzilerini bombalayacak.

Öte yandan, yeni savunma sistemlerinin alt yapı çalışmaları için karakolda iş makineleri çalışmaya devam ediyor. 

Bölgeye askeri sevkıyatların devam etmesi bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #afrin #hatay #hawk füzeleri
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Çevre mühendisleri uyardı: Kanal İstanbul büyük risk taşıyor
Sonraki Haber
İran'dan ABD'ye sert tepki: Krizi daha da tırmandıracak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.