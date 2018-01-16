Olası Afrin harekâtı öncesi sınırda hareketli günler yaşanıyor. Hatay'a zırhlı askeri araç sevkıyatı devam ederken, askerler elleri tetikte verilecek emirleri bekliyor. Hawk füzeleri Afrin'den gelecek olası saldırılara karşı hazır durumda

Hawk füzeleri Afrin'e çevrildi.



Çok sayıda askeri zırhlı araç, Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu’na konuşlandırıldı.



Sınır birliklerine "teyakkuzda olun" talimatı verildi.



Hatay'ın Reyhanlı sınırında bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu’nda hareketli günler yaşanıyor.



Bölgede konuşlandırılan obüs ve füzelerin namluların ucu Afrin yönüne bakıyor.



Karakolun batı tarafında konuşlanan obüsler ve füze rampaları gelecek emirlere göre terör örgütü PYD mevzilerini bombalayacak.



Öte yandan, yeni savunma sistemlerinin alt yapı çalışmaları için karakolda iş makineleri çalışmaya devam ediyor.



Bölgeye askeri sevkıyatların devam etmesi bekleniyor.



ulusal.com.tr