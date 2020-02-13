Sınırda askeri hareketlilik

Zırhlı araçlar peş peşe sınır hattında ilerledi. Askeri konvoyda zırhlı araçlar, obüsler ve roketatarlar vardı. Türkiye'nin son 2 haftadaki askeri sevkiyatı hem Suriye sınırındaki birliklere hem de İdlib'e oldu.

Rusya, Suriye, Türkiye ve Amerika İdlib'deki son durum için teyakkuzda bekliyor. Rusya ve Suriye İdlib'de teröristlerin temizlenmesini istiyor. Türkiye ise gözlem noktalarına yapılan saldırılardan endişeli. Bölgedeki teröristlerin tehdit oluşturmasını ve göç olayının yaşanmaması için tedbiri elden bırakmıyor.

Amerika Türkiye'yi yanına çekmek için fırsat kollasa da Türkiye ve Rusya birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıklıdı. Son olarak konu hakkında NATO toplantısı için Brüksel'e giden Milli Savunma Bakannı Hulusi Akar konuştu.

Türkiye'nin İdlib'de garantör devlet olduğunu belirten Akar, bölgede gelinen durumun olumsuz olduğunu söyledi.

Ateşkesin sağlanması ve göçün önlenmesi için çalıştıklarının altını çizen Akar, Suriye'nin ilan edilen dört ateşkese rağmen havadan ve karadan ilerlediğini belirtti. Akar'a göre böyle devam ederse yaklaşık 1 milyon Suriyeli Türkiye'ye yönelecek.

Türkiye'nin İdlib'de 12 gözlem noktası var. Zaman zaman saldırılara maruz kalıyor. Terör grupları da varlığını sürdürüyor. Akar, ateşkese uyulmadığı takdirde uyardı.

Daha öncede ilave güçlerin İdlib'e gönderildiğini belirten Akar, bölgede Türk güçlerine zarar gelmemesi için tedbirlerin alındığını belirtti.



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