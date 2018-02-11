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Sınırda büyük hareketlilik: Çok sayıda asker ve OBÜS sevkıyatı yapıldı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırına çok sayıda asker ve mühimmat sevkıyatı yapıldı.

Sınırda büyük hareketlilik: Çok sayıda asker ve OBÜS sevkıyatı yapıldı

İçerisinde komando birliklerinin bulunduğu en az 60 askeri zırhlı araç Afrin'e geçmek üzere Hatay'a geldi.

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'a geldi. 

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen, içerisinde komando birliklerinin bulunduğu en az 60 askeri zırhlı araç, Kırıkhan ilçesinden geçti.

Daha sonra sınır birliklerine yönelen askeri araçların buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #obüs #afrin
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