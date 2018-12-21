Türkiye'nin sınır ötesi harakatı öncesi Şanlıurfa'da Güvenlik toplantısı yapıldı. Kritik toplantıda, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası harekâtın sınır illerine etkileri değerlendirildi.

Şanlıurfa'da Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon öncesi güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı.



Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlık etti.



Güvenlik toplantısına Suriye sınırına komşu olan Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin ve Şırnak'ın valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları da katıldı.



Basına kapalı yapılan toplantıda bölgede yaşanan gelişmeler, yaşanan olaylar ele alındı. Özellikle Suriye iç savaşı ile birlikte bölgede yaşanan gelişmelerle bu kapsamında bölge illerinin huzuru ve güvenliğinin tam anlamı ile sağlanması değerlendirildi.



ulusal.com.tr

