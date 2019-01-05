"Akıllı Sınır Güvenlik Sistemi" Suriye sınırındaki 40 kilometrelik bölümde hayata geçirildi. Sınır ihlallerini anında algılayan yerli sistemin, diğer sınır bölgelerine de uygulanması planlanıyor.

Suriye sınırı artık Akıllı Güvenlik Sistemi'ne emanet. Modüler beton duvarlardan oluşan "Türk Seddi"nin ardından, şimdi de Akıllı Sınır Güvenlik Sistemi ile, hudut güvenliği artırıldı.



Terörle mücadele, kaçak göçmen ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla önce Suriye sınırına 911 kilometrelik modüler beton duvar çekildi. Duvar; Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerini koruyor. Her biri 3 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğindeki 7 tonluk beton bloklar, hudut güvenliğini artırdı. 8 metre yüksekliğindeki zırhlı kulelere akıllı silahlar ve otomatik anons sistemi yerleştirildi. Böylece yasa dışı geçişler büyük oranda engellendi. Özellikle hudutun diğer tarafındaki terör örgütlerinin hareket kabiliyetleri de azaltıldı.



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ise sınırın 40 kilometrelik bölümüne 7 gözetleme kulesi, 16 termal kamera, 19 solar sistem ve 15 noktasal ledli aydınlatma armatürü kuruldu. Böylece sınır hattı güneş enerjisiyle aydınlatıldı. Bilişim teknolojileri öğretmeni Kemal Ak, sistemi geliştiren ekipte yer alan isimlerden...



Akıllı sensörler sayesinde sınır ihlalleri anında algılanıyor. Kameralar hemen o bölgeye dönüyor. Görüntüyü harekat merkezi ve ilgili karakola aktarıyor. Koordinatlar anında belirleniyor ve sınırı ihlal edenler yakalanıyor. 40 kilometrelik sınırın güvenliği 90 kamerayla sağlanıyor. Artık Suriye sınırı, akıllı sistemlerle daha güvenli.



ulusal.com.tr