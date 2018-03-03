Edirne'de yollarını kaybedip sınırı geçtiklerini iddia eden 2 Yunan askeri yakalandı. Askerler, Jandarma komutanlığına teslim edildi, ardından tutuklandılar. Askerlerin cep telefonunda sınırda çekilen görüntüler bulundu

Sınırı geçen 2 Yunan askeri tutuklandı. Askerlerin sınırda fotoğraf çektiği ortaya çıktı.



Edirne'de yollarını kaybedip sınırı geçtiklerini öne süren teğmen ve astsubay rütbelerindeki 2 Yunan askeri, "Hudut kartalları" ekiplerince tespit edildi.



Askerlerin üzerindeki tüfeklere el konuldu. Pazarkule yakınlarında yakalanan 2 asker, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 asker, adliyeye sevk edildi. Askerlerin üzerindeki cep telefonları da incelemeye alındı.



Yunan askerlerin savcılıkta ifadeleri alındı. Ardından, "Askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker yapılan işlemlerin sonrasında tutuklandı.



Askerlerin üstlerindeki cep telefonlarında ise sınırda çekilen görüntüler bulundu.



İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.



Yunanistan'ın büyük gazetelerinden Kathimerini, Atina yönetiminin Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklatzis adlı askerler için Pazartesi günü resmen itirazda bulunacağını okuyucularına duyurdu.



Kathimerini gazetesi, askerlerin "Biz casus değiliz" sözlerini haberine taşıdı.



ulusal.com.tr