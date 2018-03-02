Edirne'de yollarını kaybedip sınırı geçtiklerini söyleyen 2 Yunan askeri, Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı sınır birliği askerleri, devriye sırasında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay rütbelerindeki 2 askeri yakaladı.
Pazarkule yakınlarında yakalanan iki asker, olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarını kaybettiklerini ileri sürdü.
2 asker Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Yakalanan 2 Yunan askeri tutuklandı
Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan biri teğmen, diğeri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre sınır devriyesi sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını şaşırıp Türkiye tarafına geçti. Yakalanan 2 Yunan askeri tutuklandı
Edirne'de yollarını kaybedip sınırı geçtiklerini söyleyen 2 Yunan askeri, Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edildi.