Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ordunun komuta kademesi bayramı Irak sınırının sıfır noktasında karşıladı. Akar, Pençe Harekatı'nın Taktik Komuta Yeri olan 34'üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında Mehmetçik ile bir araya geldi. Erinden generaline ordunun bir bütün halinde teröre karşı kararlı bir mücadele verdiğini belirten Akar, bu birlikteliğe zarar vermeye çalışanlar olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi Ramazan Bayramı'nın birinci gününü sınırın sıfır noktasında karşıladı.



Akar ve beraberindeki heyet bayramdan bir gün önce Pençe Harekatı'nın Taktik Komuta Yeri olan 34'üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığı'na geldi. Burada Mehmetçikle beraber son iftar yapıldı.



Terörle mücadelenin birlik içinde kararlılıkla sürdüğünü söyleyen Akar, TSK'yı yıprtamaya çalışanlara sert tepki gösterdi.



Savunma Bakanı, iftarın ardından Pençe Harekatı'nın Taktik Komuta Yeri'ne geçerek ayrıntılı brifing aldı. Ardından Akar, sahadaki tugay komutanlarına talimat verdi.



Akar, Pençe Harekatına havadan destek veren savaş jetlerinden birinin pilotuyla telsiz aracılığıyla konuşma yaptı.



Geceyi 34'üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığı'nda geçiren Akar ve komuta kademesi bayram namazını da Mehmetçikle birlikte kıldı. Mehmetçikle tek tek bayramlaşan Akar, sonrasında Derecik ilçe merkezine indi. Burada da Türk Ordusu halkıyla kucaklaştı.





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