Sınırlarda uyuşturucuya geçit yok! Operasyonlar hız kesmeden sürüyor

Yurt genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına yenileri eklendi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Edirne ve Iğdır'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda, Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan iki tırda uyuşturucu ele geçirildiğini bildirildi.

Sınırlarda uyuşturucuya geçit yok! Operasyonlar hız kesmeden sürüyor
Editör: Yasin Kerim Aşan

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Edirne ve Iğdır'da Kapıkule ve Dilucu gümrük kapılarında kritik operasyonlara imza atıldı.

Operasyonlarla ilgili Ticaret Bakanlığından açıklama geldi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Dilucu ve Kapıkule gümrük kapılarında yapılan narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, her iki kapıya gelen araçlar mercek altına alındı.

Şüpheli taşıtlara yönelik incelemelerini derinleştiren ekipler, x-ray tarama sistemine sevk edilen araçlarda şüpheli yoğunluk tespit etti. Bunun üzerine narkotik dedektör köpeklerin de dahil olduğu detaylı arama gerçekleştirildi.

Ekipler, Iğdır'daki Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen tırda yaptığı aramada, aracının yakıt deposuna eklenmiş zula içerisinde 255 litre likit metamfetamin tespit etti.

Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda da ekipler, bir tırdaki yasal yükün içerisine gizlenmiş poşetlerde 370 kilogram esrar türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

İki farklı noktada yapılan operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Iğdır ve Edirne cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# uyuşturucu # operasyon # ticaret bakanlığı
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