Sinop'ta korku dolu anlar: Seyir halindeki araç alev alev yandı!

Sinop’un Boyabat ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir otomobilde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. S.A. idaresindeki otomobilin motor bölümünden, Osman köyü mevkiinde seyir halinde bulunduğu sırada alev çıkmaya başladı.

SÜRÜCÜ ARACI YOL KENARINA ÇEKİP İTFAİYEYİ ARADI

Seyir halindeyken yangını fark eden sürücü S.A., soğukkanlılığını koruyarak aracı hızlıca yol kenarına park etti. Sürücü, aracı durdurduktan sonra hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ ANCAK OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

İhbarın ardından bölgeye Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarının ardından, alevlere teslim olan otomobilin tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

