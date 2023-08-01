Sır katibinden yeni itiraflar! 'Yetiş Ahmet' Aydınlık'ın sorularını yanıtladı

Aday listesine karışacak tertipler, birden fazla telefon hatları, iletişimde yeni yöntemler... Akademideki FETÖ işleyişine devam ediyor.

Aydınlık Gazetesi 2019 yılından beri 4 üniversitedeki FETÖ yapılanmasıyla ilgili çok sayıda haber yaptı. Şırnak Üniversitesindeki FETÖ yapılanmasını deşifre eden haberleri büyük yankı buldu.

‘Yetiş Ahmet’ geçen mayıs ayında örgütün paniklediğini ve bazı önemli isimleri yurtdışına kaçırabileceğini belirtti.

‘Yetiş Ahmet’ Bedirhan Önem’in AK Parti milletvekili aday listesine bile karışacak tertipler yaptığını Doç. Dr. Fevzi Rençber’e ‘bal tuzağı’ hazırlandığını da itiraf etti. ‘Yetiş Ahmet’in aktardığına göre Bedirhan Önem 8 ayrı hat kullanarak örgütü yönetiyor. Telefon numaraları Aydınlık’ın elinde bulunuyor.

Şırnak ekibinin ‘Eagle’ üzerinden haberleştiğini belirten ‘Yetiş Ahmet’, Emniyet’ten O. K.’nin, Askeriyeden de İ. K.’nin sorumlu olduğunu belirtiyor.

- Bedirhan Abinin Şırnak 3. Ağır Cezadaki davasını Aydınlık gazetesi ve Ulusal Kanal yıllarca takip ettiği için çok yıprandık. Zor zamanlarımız oldu ama bir şekilde hep üstesinden geldik. Cevdet Türkyolu abi Bedirhan Önem abiye Pegasus adlı bir dinleme/izleme/takip yapabilen bir yazılım yüklü telefon ve bilgisayar gönderdi. Bedirhan Önem Pegasus’la Şırnak’ta istediği devlet görevlisinin konuşmalarına mesajlaşmalarına ve WhatsApp yazışmalarına ulaşabiliyor.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Yetiş Ahmet'e yeni sorular yöneltti.

İLKER YÜCEL: ‘Yetiş Ahmet’ doğrudan soracağım. Net konuşalım. Örgütle hangi problemleri yaşadın?

YETİŞ AHMET: Hakkımı vermiyorlar. Ben Hizmet’e yıllarımı verdim. Bedirhan Önem kişisel menfaatleri için uğraşıyor. Sana Afgan ayarlayan da oydu. Sana kafayı taktı. Zarar verecek. Sosyal medyada ona sert bir mesaj yazdın. Ondan sonra iyice gözü döndü.

İLKER YÜCEL: ‘Bedirhan Önem’le ilgili yaptığımız haberler doğrulandı.

YETİŞ AHMET: Doğrulandı da bir arpa boyu yol alamadınız. Bedirhan abiyle uğraşmak kolay değil.

İLKER YÜCEL: Sen neden uğraşıyorsun o zaman?

YETİŞ AHMET: Hakkımı alacağım, hakkımı yedi.

"DENGESİNİ BOZDUNUZ"

Yetiş Ahmet, Önem'in telefonla doğrudan Neçirvan Barzani’yle görüştüğünü de söyledi.

- Kriptolu mesajları aklınız almaz. Sizi Ergenekon’da içeri tıkan hakimler Bedirhan Abi’nin önünde ceket iliklerdi. Milyarlarca lira kazandırdım ben Hizmet’e. Hakkımı istiyorum. Zekatımın 40’ta 1’ini istiyorum. Siz Bedirhan Önem’le ilgili ilk haberi 2019’da yaptınız, dengesini bozdunuz. Ben hakkımı alacağım. Dengesi bozukken alacağım. Haberleriniz yüzünden Irak ticareti aksadı.

"İTİRAFÇI OL, KURTUL!"

Yetiş Ahmet kendi işlerini İ. K.'nın devraldığını Önem'in her şeyi onunla paylaştığını ifade etti.

- Askeriyede astsubaylıktan üniversiteye geçirildi. Şube müdürü oldu. Senin peşine taktıkları Afganları bilir. Orada, burada, şurada varız diye sizin gibi alt düzeyde kadroları motive etmek için söyleyip dururlar. Bahsettiğiniz kadar güçlü olsaydınız benim ev adresimi aranızda dolaştırmazdınız. Birkaç haberle dengeniz bozulmuş. İtirafçı ol, kurtul.

"SIR KATİBİYDİM BEN"

Yetiş Ahmet kendisini sır katibi olarak nitelendirdi.

- Bedirhan Abi’nin elinden geçen paranın haddi hesabı yoktur. Hakkımı alacağım ondan. Sır katibiydim ben. Bu makama gelmek öyle kolay değil.

Orhan İnandı'ya ilişkin de önemli bir itirafta bulundu Yetiş Ahmet.