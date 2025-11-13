Sır perdesi aralanıyor: Kastamonu'da 9 gün sonra bulunan anne ve oğulun ölümünde yeni detaylar
9 gün önce kaybolan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman’ın ölümüne dair detaylar ortaya çıkıyor. Annenin hipotermi, çocuğun ise düşme sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları’ndaki evlerinden 2 Kasım’da ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı’nın cansız bedenlerine Köseali köyünde dere yatağında ulaşıldı.
Anne ve oğlun nasıl hayatını kaybettiği araştırılırken, Huriye Helvacı'nın hipotermi geçirerek, oğlu Osman Helvacı'nın ise şelaleden düşerek öldüğü üzerinde duruluyor.
ANNENİN ÇIPLAK BULUNMASI 'HİPOTERMİ' İHTİMALİNİ GÜNDEME GETİRDİ
Edinilen bilgiye göre, kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan Huriye Helvacı’nın vücudunda herhangi bir delici, kesici ya da darp izine rastlanmadı.
Ancak, ölen annenin çıplak olması, kadının hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimalini akıllara getirdi. Uzmanların, hipotermi vakalarında kişilerin ölümden önce aşırı sıcaklık hissine kapılıp kıyafetlerini çıkarabildikleri ihtimalini değerlendirdiği öğrenildi.
5 YAŞINDAKİ OSMAN'IN DÜŞEREK BELİ KIRILMIŞ
Yapılan incelemelerde, 5 yaşındaki Osman’ın ise 30 metrelik şelaleden düşerek öldüğü ve belinin de yüksekten düşme nedeniyle kırıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Dere yatağından cenazeleri çıkartılarak Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilen anne ve oğlunun otopsi işlemleri de tamamlandı. Adli Tıp raporunun İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmasının ardından her şeyin netleşmesi bekleniyor.
Öte yandan İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı aydınlatmak için çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadığı bildirildi.
Başsavcılığın, her ihtimali değerlendirerek, önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen Adli Tıp raporu ve eldeki bulgular ışığında olayı aydınlatmaya çalışacağı belirtildi.
Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cenazeleri Bozkurt ilçesine getirildi. Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakiben önce Osman Yaşar Helvacı, ardından da annesi Huriye Helvacı için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cenazeler, daha sonra Bahçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
Cenazeye ailenin yakınlarının yanı sıra Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile vatandaşlar katıldı.
"KİMLERİN PARMAĞI VARSA ÇIKACAK ORTAYA"
Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu dile getirdi. Çalık, şunları söyledi: "Kayboldukları gün kardeşim ve yeğenimle telefonla görüştük. İkisinin de sesini duydum. 'Teyze köye gelmeyecek misin? Ne zaman köye geleceksin? Teyze iyi misin?' dedi. Kimlerin parmağı varsa çıkacak ortaya. Şu an kafamı toparlayıp konuşmuyorum."
Anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için 2 Kasım'da evden ayrılmalarının ardından arama çalışması yürütülmüştü. Çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre yukarısında bulunmuştu.