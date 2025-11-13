Sır perdesi aralanıyor: Kastamonu'da 9 gün sonra bulunan anne ve oğulun ölümünde yeni detaylar

"KİMLERİN PARMAĞI VARSA ÇIKACAK ORTAYA"

Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu dile getirdi. Çalık, şunları söyledi: "Kayboldukları gün kardeşim ve yeğenimle telefonla görüştük. İkisinin de sesini duydum. 'Teyze köye gelmeyecek misin? Ne zaman köye geleceksin? Teyze iyi misin?' dedi. Kimlerin parmağı varsa çıkacak ortaya. Şu an kafamı toparlayıp konuşmuyorum."