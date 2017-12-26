Sırbistan, sözde Kürdistan Özgürlük Partisi Muş eski il başkanı Cevdet Ayaz'ı Türkiye'ye iade etti.
Ayaz'ın Türkiye'de "Anayasal düzeni bozmağa teşebbüs etmekle" suçlandığı ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi.
Cevdet Ayaz’ın, son bir yıldır Sırbistan’da olduğu tespit edildi.
Bu arada Ayaz'ın yaklaşık 30 gündür gözaltında olduğu ifade edildi.
Cevdet Ayaz’ın, Sırbistan Adalet Bakanı Nela Kuburoviç’in verdiği karar doğrultusunda Türkiye’ye iade edildiği aktarıldı.
Son 1 aydır Sırbistan'da olduğu tespit edilen sözde Kürdistan Özgürlük Partisi Muş eski il başkanı Cevdet Ayaz, Türkiye'ye iade edildi
Sırbistan, sözde Kürdistan Özgürlük Partisi Muş eski il başkanı Cevdet Ayaz'ı Türkiye'ye iade etti.
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