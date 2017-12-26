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Sırbistan Cevdet Ayaz'ı Türkiye'ye iade etti

Son 1 aydır Sırbistan'da olduğu tespit edilen sözde Kürdistan Özgürlük Partisi Muş eski il başkanı Cevdet Ayaz, Türkiye'ye iade edildi

Sırbistan Cevdet Ayaz'ı Türkiye'ye iade etti

Sırbistan, sözde Kürdistan Özgürlük Partisi Muş eski il başkanı Cevdet AyazTürkiye'ye iade etti.

Ayaz'ın Türkiye'de "Anayasal düzeni bozmağa teşebbüs etmekle" suçlandığı ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi.

Cevdet Ayaz’ın, son bir yıldır Sırbistan’da olduğu tespit edildi.

Bu arada Ayaz'ın yaklaşık 30 gündür gözaltında olduğu ifade edildi.

Cevdet Ayaz’ın, Sırbistan Adalet Bakanı Nela Kuburoviç’in verdiği karar doğrultusunda Türkiye’ye iade edildiği aktarıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cevdet ayaz #türkiye #Sırbistan
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