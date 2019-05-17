Nisan'da kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.85 düştü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerine göre, kapanan şirket sayısı ise yüzde 25,61 arttı. Geçen yıl Nisan ayında 578 şirket kapanırken bu sayı Nisan 2019'da 726 oldu.

Kurulan şirket azalıyor, kapanan şirket sayısı ise artıyor.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Nisan ayına ilişkin kapanan ve kurulan şirket verilerini açıkladı.



Buna göre, Nisan'da kurulan şirket sayısı 2018'in aynı ayına göre yüzde 20.85 azaldı. Nisan 2018'de 8 bin 456 şirket, bu yıl aynı ayda ise 6 bin 693 şirket kuruldu. İstatistiklere göre; 2015, 2016, 2017 ve 2018 verilerinde kurulan şirket sayısının giderek arttığı gözlemleniyordu. 2019 yılındaki düşüş ise göze çarpıyor.



Nisan ayındaki azalma geçen aya göre de yüzde 5,16 azaldı. Mart ayında 7 bin 57 yeni şirket kurulurken bu sayı Nisan ayında 6 bin 693'te kaldı.



Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,95'i İstanbul, yüzde 10,40'ı Ankara, yüzde 6,58'i ise İzmir'de kuruldu. Bu ay Bayburt'ta ise hiç şirket kurulmadı.



İstatistiklere bakıldığında kurulan şirket sayında azalma yaşanırken kapanan şirket sayısında artış söz konusu. Buna göre Nisan'da kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,61 arttı. 2018'in Nisan ayında 578 şirket, bu yıl Nisan ayında ise 726 şirketin kapandığı kayıt altına alındı. Geçen ay ise 640 şirket kapanmıştı.



TOBB'un verileri içinde yeni kurulan şirketlerin sermayesine de yer verildi. Sermayelerde büyük bir azalış görüldü.



Nisan ayında kurulan şirketlerin Mart ayındaki şirketlere göre sermayesi yüzde 11,92 azaldı.





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