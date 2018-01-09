İstanbul Silivri'deki Seymen mahallesinde yapılmak istenen katı atık tesisi için çevresel etki değerlendirme toplantısı yapıldı. Şirket yöneticileri ve köylülerin katıldığı toplantıda üslup tartışması yaşandı. Şirket yönetimine tepki gösteren köylüler toplantıyı terk etti.

Soru sormak isteyen köylüyü susturdu. Buna tepki gösteren bir başka ismi de azarladı.



Vatandaşın azarlanmasına dayanamayan Silivri Belediye başkanı Özcan Işıklar ve Vatan Partisi MKK üyesi Hıdır Hokka duruma tepki gösterdi.



İstanbul Silivri'ye bağlı Seymenler köyündeki ÇED toplantısına uslüp tartışması damgasını vurdu.



Mahalleye yapılacak katı ve tehlikeli atık depolama ve üretim tesisini istemeyen köylüler, şirket yöneticilerinin yaptığı çevresel etki değerlendirme toplantısına katıldı.



Kahvede yapılan toplantıda bir kadın şirket yetkilisine 2 milyon 235 bin metrekarelik alanı kaplayan zehirli atık tesisisin çevreye vereceği zararı sormak istedi. Ancak şirket yöneticisi susturdu. "Sorunu toplantı bitince sor" dedi.



Şirket yöneticisinin tavrına önce vatandaşlardan sonra da Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'dan tepki geldi.



Toplantıyı terk eden köylüler dışarda bekledi. Vatan Partisi MKK üyesi Hıdır Hokka, şirket yöneticilerine seslendi. "Böyle bir üslup olmaz, köylüyü azarlayamazsınız" dedi.



Hokka, şirketin yapmak istediği zehirli atık deposuna da izin vermeyecekelerini söyledi.







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