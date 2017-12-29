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Şırnak Silopi'de bir terörist teslim oldu

TSK, dün terörle mücadeleye dair icra edilen faaliyetleri açıkladı. Açıklamaya göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir terörist teslim oldu

Şırnak Silopi'de bir terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele ve diğer faaliyetlere ilişkin açıklama yaptı.

TSK'nın bilgilendirmesi şu şekilde:

Şırnak/Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

Hakkâri/Şemdinli'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 50 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, dört adet havan mühimmatı ve bir adet Obüs mühimmatı ele geçirilmiştir.

Hakkâri/Yüksekova'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde 23 adet dinamit lokumu, bir adet el bombası, bir adet patlatma düzeneği , üç adet dürbün, 34 adet pil ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirilmiştir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şırnak #silopi #terörist
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