TSK tarafından yapılan açıklamada, "Şırnak/Merkez ve Şırnak/Beytüşşebap’ta, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 11 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir" denildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terörle mücadele ve diğer faaliyetlere ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamaya göre, dün Mardin'in Ömerli ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen bir mağara içerisinde 80 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir adet telsiz, iki adet sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Ayrıca, dün Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 700 adet uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiş ve tespit edilen bir adet el yapımı patlayıcı imha edildi.



11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Ek olarak dün Şırnak'ın merkezinde ve Beytüşşebap ilçesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 11 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



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