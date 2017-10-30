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Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 bölücü terör örgütü PKK mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçleri, Iğdır merkezdeki arazi aramasında 4 elektrikli fünye, 8 elektronik devre, telsiz komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ve 5 tüp ele geçirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #pkk
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