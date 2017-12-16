Terör örgütü PKK'dan yine Amerikan yapımı silah çıktı. Şırnak'ta arazi araması yapan güvenlik güçleri, örgüte ait çok sayıda malzeme ele geçirdi. Amerikan yapımı boru tipi patlayıcı ise dikkat çekti

Kırsalda bölücü terör örgütüne yönelik operasyon zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor.



Şırnak Beytüşşebap'ta arazi araması yapıldı. Aramalarda 1 adet "Bangolero Torpedo" yani boru tipi patlayıcı madde ele geçirildi.



Zırhlı araçların geçişinde tuzaklanan ve çok etkili olduğu bilinen bu patlayıcı Amerikan yapımı. Daha önce de Siirt kırsalında bulunmuştu.



Her biri 1 buçuk metre uzunluğunda ve içerisinde 6.5 kilogram ağırlığında yüksek patlayıcıya sahip. Bu tip patlayıcılar, tel engelleri ve mayın tarlalarında geçit açmak için de kullanılıyor.



Diyarbakır kırsalındaki operasyonlar da tamamlandı. Kahraman askerler, kış şartlarında dahi teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarına devam ediyor.



PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 sığınak, doğal mağara ve 2 avcı boy çukuru tespit edildi.



Sığınaklarda toprağa gömülü 8 bidon, 5 sırt çantası, 3 akü, 12 mutfak tüpü ve çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Lice-Yolçatı köyü kırsalında ise toprağa gömülü yaklaşık 30 kilogram patlayıcı imha edildi.



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