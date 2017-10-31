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Şırnak'ta askerler Halil İbrahim Sınır Kapısına ulaştı

​Şırnak'ın Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yapan Türk ve Irak askerleri, Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek Halil İbrahim Sınır Kapısına ulaştı

Şırnak'ta askerler Halil İbrahim Sınır Kapısına ulaştı

Şırnak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla tatbikat yaptığı Silopi ilçesinde, iki ülke askerleri Habur Sınır Kapısı'na doğru harekete geçti.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede TIR parkının karşısındaki alanda 18 Eylül'de başlatılan, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikata katılan Türk askerleri ile Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yaptı.

Siren sesleri eşliğinde iki ülke askerleri zırhlı araçlarla Habur Sınır Kapısı'na doğru yöneldi.

ULAŞTILAR

​Şırnak'ın Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yapan Türk ve Irak askerleri, Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek Halil İbrahim Sınır Kapısına ulaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #habur
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