banner1005
Aşırı yağış can aldı: 2 ölü
Aşırı yağış can aldı: 2 ölü
37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi
37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi
Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

 Şırnak'ta çatışma: Jandarma Teğmen Şafak Evran şehit düştü

İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, Jandarma Teğmen Şafak Evran şehit düştü

 Şırnak'ta çatışma: Jandarma Teğmen Şafak Evran şehit düştü

 Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, Jandarma Teğmen Şafak Evran şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, İdil ilçesi Ağaçlı köyü Çukurlu mezrası Cehennem Deresi bölgesinde dün akşam İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu" başlatıldı.

Operasyon kapsamında bugün Leylekziyareti Tepesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Jandarma Teğmen Şafak Evran yaralandı.

Helikopterle Şırnak Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen Evran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli olan Evran'ın iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığından, sabah saatlerinde Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.