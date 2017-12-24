AKP 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde, sahneye koşup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılmak isteyen gencin, şehit yakını Hüseyin Demircan olduğu ortaya çıktı. Şimdiye kadar ailesinden 13 kişinin şehit olduğunu belirten Demircan, "Tek amacım, sevdalısı olduğum Cumhurbaşkanı'mıza sarılmaktı; ama sanırım yanlış anlaşıldı. İfadem alındıktan sonra serbest bırakıldım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün AKP Şırnak İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’ne katıldı.



Kongrede konuşması sonrası vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılmak isteyen bir kişi zor anların yaşanmasına neden oldu.



Erdoğan'ın korumaları tarafından platformdan indirilen ve gözaltına alınan Demircan, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Şırnak'ta Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı kurduklarını anlatan Demircan, ​"Ben şehit yakınıyım. Ailemizden terör örgütü PKK tarafından bugüne kadar 13 kişi şehit edildi. Şehit edilenler arasında annem, 2 ağabeyim ve 2 kız kardeşim var. Korucu olduğumuz için PKK, 1987 yılında Şırnak'ın Güneyce köyü Çift Kavak mezrasına baskın yaparak, ailemden çok sayıda kişiyi şehit etti. Ben, Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyorum. Dün sahnedeyken kendisine sarılmak için sahneye çıktım; ama korumalar, yanlış anladı ve beni sahneden indirdiler. Benim başka bir amacım yoktu, sadece sarılmak istedim. Emniyette ifadem alındıktan sonra serbest bırakıldım. Böyle bir yanlış anlamaya neden olmak istemezdim. Sadece Cumhurbaşkanı'mıza sarılmak istedim."



İşte DHA kameralarına yansıyan o anlar:





