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Şırnak'ta deprem (22 Kasım 2018 son depremler)

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şırnak'ta deprem (22 Kasım 2018 son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'a göre, saat 8.50'de Şırnak Silopi'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD depremin derinliğini 6.91  km olarak duyurdu.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #şırnak #deprem
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