Şırnak'taki 3 nolu kömür ocağında meydana gelen göçük altından yaralı olarak çıkarılan 7 işçiden Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur, Yüksel Uğur, Mehmet İzer, Sekvan Üstün ve Vedat Özden tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybederken, maden ocağında yapılan arama-kurtarma çalışmalarında Abdullah Kayaş'ın da cansız bedeni çıkarıldı. Böylece göçükte yaşamını yitiren işçilerin sayısı 7'ye ulaştı.

Şırnak ile Cizre arasında, Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu açık kömür ocağında, bugün saat 15.00 sıralarında göçük meydana geldi.



Haber verilmesi üzerine bölgeye, UMKE ve AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi.



Çevredeki maden ocaklarında çalışan işçilerin de yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 7 işçi, göçükten çıkarılarak, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, göçüğün yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.







ENERJİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, göçüğe ilişkin, "Kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyeti durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir." ifadesi kullanıldı.



Bakanlık yetkilileri AA muhabirine yaptıkları açıklamada, kazanın meydana geldiği maden sahasının faaliyetinin, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından 2013'te durdurulduğunu bildirdi.



Söz konusu saha için MİGEM tarafından verilen bir çalışma ruhsatının olmadığını belirten yetkililer, "Yapılan işlem kaçak işlemdir." ifadesini kullandı.



BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ



Çalışma Bakanlığı olayla ilgili müfettiş görevlendirdi.



ulusal.com.tr

