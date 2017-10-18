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Şırnak'ta kömür ocağında hayatını kaybeden 7 işçi defnedildi

Şırnak'ta kaçak olarak işletilen kömür ocağında hayatını kaybeden 7 işçi defnedildi.  Kentte dün yaşanan maden faciasının haricinde 2014'ten bu yana 6 kaza daha yaşandı. Bu olaylarda da 8 işçi yaşamını yitirmişti. Göçük ile ilgili 3 kişi de gözaltına alındı

Şırnak'ta kömür ocağında hayatını kaybeden 7 işçi defnedildi

Şırnak'ta maden faciasında hayatını kaybeden 7 emekçi toprağa verildi.

7 işçinin Şırnak Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Maden şehitlerinden Vedat Özden Dağkonak Köyünde, Sekvan Üstün Cizre'de, Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur ile Yüksel Uğur Kendale köyünde,  Mehmet İzer Cizre'de ve Abdullah Kayaş Yeşilyurt mahallesi'ne uğurlandı.

7 işçinin yaşmını yitirdiği ocak, iş güvenliği riski barındırdığı için 2013 yılında kapatılmıştı. Kaçak olarak faliyet yürütüyordu.

Aynı ocakta 2014'ten bu yana 6 kaza daha yaşandı. Bu kazalarda da 8 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi de yaralandı.

Bölgede birçok kaçak maden bulunuyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #şırnak
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