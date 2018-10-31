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Şırnak'ta operasyon

Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Metina bölgelerine 30-31 Ekim'de düzenlenen hava harekatlarında, 11 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütüne yönelik dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında, 11 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Metina bölgelerine 30-31 Ekim'de düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait barınak ve mühimmat depoları imha edildi. 

Harekatlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

İHA ile tespit edilip etkisiz hale getirildiler

Şırnak'ın Cudi Dağı mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cudi Dağı'nın Helinapir Tepe bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile PKK'lı teröristler tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen hava destekli operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak
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