Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 2 güvenlik korucusu şehit düştü, 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 2 güvenlik korucusu şehit düştü, 2 güvenlik korucusu yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler tarafından Çalışkan beldesi kırsalında önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.



Saldırıda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 güvenlik korucusu yaralandı.



Yaralanan güvenlik korucuları Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.