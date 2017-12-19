Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ile Cizre ve Silopi ilçesi, Kumçatı beldesi ile Toptepe köyünde terör örgütü PKK içerisinde kurye, iş birlikçi faaliyet gösteren ve sosyal medyada örgüt propagandası gerçekleştirenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 9 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şırnak'ta terör örgütü PKK operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
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