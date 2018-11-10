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Şırnak'ta saldırı engellendi

Güvenlik güçleri, Atatürk'ü anma törenlerine saldırı girişimini engelledi. Olay Şırnak'ta yaşandı. Patlayıcı yüklü iki maket İHA etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta saldırı engellendi

Bu maket İHA'larla saldırmak istediler ancak başarısız oldular.

Şırnak Valiliği bahçesinde Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Törenin ardından protokol, alandan ayrıldı. Vatandaşların da bölgeyi terk ettiği sırada iki maket İnsansız Hava Aracı yere çakıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yapılan incelemelerde, uzaktan kumanda edilerek yönlendirilen İHA'ların çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı yüklü olduğu belirlendi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şırnak
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