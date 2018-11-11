Şırnak Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.

Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.



Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit askerler Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun ve Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu ve dua edildi.



Şehitlerden Olgun'un cenazesi Bursa'ya, Doğan'ın cenazesi ise Mersin'e uğurlandı.



Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy katıldı.



Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucunda askerler Olgun ve Doğan şehit düşmüş, 5 asker de yaralanmıştı.