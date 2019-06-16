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Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran için tören

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran için tören düzenlendi. 

Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran için tören

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran için tören düzenlendi. 

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. 

Şehit Evran'ın cenazesi helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı. Şehidin cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na buradan da uçakla Afyonkarahisar'a gönderildi. 

Törene, Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz ve silah arkadaşları katıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak
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