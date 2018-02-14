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Şırnak'ta sosyal medya operasyonu: 46 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK güdümünde kurye, milis, iş birlikçi olarak faaliyet gösteren ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ta sosyal medya operasyonu: 46 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK güdümünde kurye, milis, iş birlikçi olarak faaliyet gösteren ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ile Cizre, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde ve terör örgütü güdümünde kurye, milis, iş birlikçi olarak faaliyet gösteren, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, il merkezinde 8, Cizre'de 17, Silopi'de 9, İdil'de 8 ve Beytüşşebap'ta 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca, il merkezinde yapılan aramalarda, güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 1, Uludere ilçesinde de uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kck #pkk #şırnak
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