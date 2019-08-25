Fenerbahçe'den transfer açıklaması
Fenerbahçe'den transfer açıklaması
7 bin 902 yıl hapis istemi
7 bin 902 yıl hapis istemi
Keşan'daki yangın kontrol altında
Keşan'daki yangın kontrol altında
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Şırnak'ta terör operasyonu: 7 tutuklama

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 7 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birliği (YPS) yapılanmasında yer alarak saldırılara katılan ve sosyal medya üzerinde terör propagandası yapanlara yönelik eş zamanlı operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'sinin tutuklandığı, diğerlerinin adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.