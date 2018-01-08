Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait toprağa gizlenmiş mühimmat bulundu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait toprağa gizlenmiş mühimmat bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cizre ilçesi Bozalan köyü ile Yukarıkonak mezrası arasındaki bölgede terör örgütüne ait mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce mühimmatın ele geçirilmesi için operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, toprağa gizlenmiş 5 kilogram TNT patlayıcı ve 5 roketatar sevk fişeğinin bulunduğu kaydedildi.