Şırnak'ta terör saldırısı: 1 şehit
Şırnak'ta terör saldırısı: 1 şehit
Burhan Kuzu: Sevgimiz bitti
Burhan Kuzu: Sevgimiz bitti
Röportajda anlatmıştı... Hayatını kaybetti
Röportajda anlatmıştı... Hayatını kaybetti
'O hem başarılı bir asker hem de sevgi dolu bir babaydı'
'O hem başarılı bir asker hem de sevgi dolu bir babaydı'

Şırnak'ta terör saldırısı: 1 şehit

Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda 1 asker şehit düştü.

Şırnak'ta terör saldırısı: 1 şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce roket ve uzun namlulu silahlarla saldırması sonucu çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada, teröristleri açtığı ilk ateş sonucu 1 asker şehit oldu.

Şehit askerin cenazesi, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.