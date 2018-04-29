Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce roket ve uzun namlulu silahlarla saldırması sonucu çatışma çıktı.
Çıkan çatışmada, teröristleri açtığı ilk ateş sonucu 1 asker şehit oldu.
Şehit askerin cenazesi, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda 1 asker şehit düştü.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce roket ve uzun namlulu silahlarla saldırması sonucu çatışma çıktı.