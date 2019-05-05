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Şırnak'ta terör saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti

Şırnak'ta terör saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti

 Silopi ilçesinde pikniğe gidenleri taşıyan minibüsün dönüşü sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Servet Bilen'in (28) kullandığı 73 D 2001 plakalı minibüs, bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra Silopi'ye dönmek üzere yola çıktı. Dönüşte minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcı infilak etti.

Olayda sürücü Bilen ile 13 yaşındaki kardeşi Diyar Bilen yaşamını yitirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #silopi #şırnak
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