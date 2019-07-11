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Şırnak'ta terör saldırısı: 3 emniyet bekçisi yaralandı

Şırnak'da terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 bekçi yaralandı.

Şırnak'ta terör saldırısı: 3 emniyet bekçisi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 bekçi yaralandı.

İlçe merkezi Cumhuriyet Meydanı İdil Caddesi'nde teröristlerce önceden çöp konteynerine konulan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre ilçe emniyet müdürlüğünde görevli 3 bekçi yaralandı.

Yaralı bekçiler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Teröristlerin yakalanması için ilçede operasyon başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak
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