Şırnak'ta terör saldırısı: 3 emniyet bekçisi yaralandı

Şırnak'da terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 bekçi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 bekçi yaralandı.



İlçe merkezi Cumhuriyet Meydanı İdil Caddesi'nde teröristlerce önceden çöp konteynerine konulan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.



Saldırıda ilk belirlemelere göre ilçe emniyet müdürlüğünde görevli 3 bekçi yaralandı.



Yaralı bekçiler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.



Teröristlerin yakalanması için ilçede operasyon başlatıldı.