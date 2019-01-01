PKK'lıların IŞİD'den öğrendiği taktik işe yaramadı. Saldırı için uçurdukları model uçaklar düşürüldü.
PKK'lı teröristlerin Şırnak'ta bazı askeri noktalara saldırı amacıyla patlayıcı tuzaklayıp havalandırdığı 3 model uçak güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Silopi ilçesindeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası hava sahasında 2, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı hava sahasında ise 1 model uçak tespit edildi. Güvenlik güçleri model uçakları imha etti.
Uçaklara çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı tuzaklandığı tespit edildi.
Uzmanlar, sızma girşimi yapamayn PKK'lıların bu tarz eylemlere başvurduğunu söyledi.
ulusal.com.tr
Şırnak'ta PKK'lıların askeri alana saldırı için havalandırdığı 3 model uçak güvenlik güçlerince düşürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
PKK'lıların IŞİD'den öğrendiği taktik işe yaramadı. Saldırı için uçurdukları model uçaklar düşürüldü.