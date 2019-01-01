Şırnak'ta PKK'lıların askeri alana saldırı için havalandırdığı 3 model uçak güvenlik güçlerince düşürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PKK'lıların IŞİD'den öğrendiği taktik işe yaramadı. Saldırı için uçurdukları model uçaklar düşürüldü.



PKK'lı teröristlerin Şırnak'ta bazı askeri noktalara saldırı amacıyla patlayıcı tuzaklayıp havalandırdığı 3 model uçak güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.



Silopi ilçesindeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası hava sahasında 2, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı hava sahasında ise 1 model uçak tespit edildi. Güvenlik güçleri model uçakları imha etti.



Uçaklara çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı tuzaklandığı tespit edildi.



Uzmanlar, sızma girşimi yapamayn PKK'lıların bu tarz eylemlere başvurduğunu söyledi.







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