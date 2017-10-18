Şırnak'ta 7 emekçiye mezar olan kömür ocağının RUHSATSIZ değil, aksine 2017 yılından itibaren ruhsatlı olduğu ortaya çıktı. 2013 yılında kapatılan ocak, 2017 yılında yapılan ihale ile yeniden açıldı ve taşeron tarafından işletildi. İşte skandal olayın ayrıntıları

Türkiye maden işletmelerinde yine sınıfta kaldı. Şırnak'ta 7 madencinin yaşamını yitirdiği madenin ruhsatsız değil aksine ruhsatlı olduğu öğrenildi.



Şırnak- Cizre karayolunun 20. kilometresinde bulunan maden ocağı risk oluşturduğu gerekçesiyle 2013 yılında kapatıldı. Dün yaşanan facianın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı maden ocağının kaçak olduğunu açıkladı.



Ancak durum hiç de böyle değildi. Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatı iptal edilan ocak 2017 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından ihale ile Acarsan Madencilik'e verildi. Ocak taşeron şirket tarafından işletiliyordu.



Üstelik, maden sahasına 1 Mayıs 2017 tarihinde Maden Mühendisleri Odasına kayıtlı nezaretçi ataması da yapıldı.



Bölgeden çıkartılan kömür çevre iller ile Şırnak'taki işyerlerinde yakıt olarak kullanıldı. Hatta, kamu kurumlarının kömür ihtiyacı bu ocaktan karşıladı.



Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, bölgedeki ocakların yeniden denetlenmesini istedi.



7 madenci ağıtlarla toprağa verilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Valilik ise hem iş güvenliği hem de terör örgütü bağlantıları açısından çok kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.



3 yıl önce aynı madende 5 maden emekçisi daha yaşamını yitirmişti.



HABER: MESUT TÖRÜN

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