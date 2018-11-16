Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri üs bölgesinde havan topu atışı sırasında patlama oldu. 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın baba ocağına ateş düştü

Şırnak'ta havan topu atışı sırasında patlama oldu, 1 asker şehit oldu.



Olay, Şenoba beldesindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'nde yaşandı. Askerler eğitim amaçlı havan topu atışı yapıyordu. Tam bu sırada mühimmat patladı.



1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Milli Savunma Bakanlığı, olayın silah kazısı sonucu yaşandığını açıkladı. Bakanlık, şehidin ailesine, TSK mensuplarına ve yüce Türk milletine başsağlığı diledi.



Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın (22) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.