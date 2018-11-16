banner999
Nisa İnci hikaye anlatarak çocuklara kodlama öğretiyor
Nisa İnci hikaye anlatarak çocuklara kodlama öğretiyor
Öğretmen kontenjanları ve taban puanları açıklandı
Öğretmen kontenjanları ve taban puanları açıklandı
Akit gazetesine suç duyurusu
Akit gazetesine suç duyurusu
Binlerce doktoru işsiz bırakacak düzenleme geri çekildi
Binlerce doktoru işsiz bırakacak düzenleme geri çekildi

Şırnak'tan acı haber: Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz şehit düştü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri üs bölgesinde havan topu atışı sırasında patlama oldu. 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın baba ocağına ateş düştü

Şırnak'tan acı haber: Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz şehit düştü

Şırnak'ta havan topu atışı sırasında patlama oldu, 1 asker şehit oldu.

Olay, Şenoba beldesindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'nde yaşandı. Askerler eğitim amaçlı havan topu atışı yapıyordu. Tam bu sırada mühimmat patladı.

1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, olayın silah kazısı sonucu yaşandığını açıkladı. Bakanlık,  şehidin ailesine, TSK mensuplarına ve yüce Türk milletine başsağlığı diledi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın (22) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.

Etiketler; #şırnak #şehit #uludere
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.