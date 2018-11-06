Şırnak Üniversitesi’nde skandallar bitmiyor. Bu kez de, aynı aileye mensup kişilerin üniversitede önemli idari makamlara atandığı ortaya çıktı. Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Celal Yücel getirilirken, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne eşi Derya Yücel atandı.

Aydınlık’ın Fakülteden ulaştığı kaynaklar, karı-koca olarak idari görevlere getirilen Celal Yücel ve eşi Derya Yücel’in, 2018 yılında aynı özel ilanla üniversiteye akademik kadro olarak alındığını, atamanın liyakata ve etik ahlak kurallarına aykırı olduğunu ve Fakültede görev yapan akademisyenlerin çalışma şevkini kırdığını söylediler.



Kardeş dekan yardımcısı ağabey fakülte sekreteri



Bir diğer skandal atama üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler ve İlahiyat Fakültelerinde yapıldı. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Agitoğlu’nun Cizre Adliyesi’nde memuriyet görevi yapan abisi Ahmet Zeki Agitoğlu, önce Rektör Mehmet Emin Erkan’ın onayı ve Personel Daire Başkanı Osman Köse’nin girişimleriyle üniversiteye tayin oldu. Aynı gün de jet hızıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Fakülte Sekreterliğine getirildi. Ağabey-kardeş, İktisat ve İlahiyat Fakültesi’nin yönetiminde söz sahibi oldular.



Atamalarda, üniversitenin akademik ve idari kadrolarına Genel Sekreter İbrahim Baz ve Şırnak’ta Süleymancıların en üst düzey il sorumlusu olduğu iddia edilen Personel Daire Başkanı Osman Köse’nin etkili olduğu bildirildi.



Bu arada Aydınlık’ın Şırnak Üniversitesi ile ilgili olarak daha önce yaptığı usulsüzlüklere ilişkin haberlerle ilgili olarak Rektör Mehmet Emin Erkan “iddiaları araştırdığını” söylemişti. Ancak hâlâ bir işlem yapılmadığı, konunun unutturulmaya çalışıldığı ifade edildi.